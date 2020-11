Une «barrière» anti-​​Covid dans un supermarché

«Une solution miracle» pour protéger les salariés et les clients face au Covid. Le magasin Intermarché de Sarreguemines (Moselle) a mis en place des pellicules virucides et bactéricides sur toutes les surfaces touchées, comme les caddies, les poignées de portes, les interrupteurs, les caisses ou les écrans tactiles, rapportent France Bleu Lorraine Nord et Radio Mélodie.

«C’est un film PVC que l’on met sur toutes les surfaces lisses, explique Baptiste Bosser, dirigeant de la société Clean Zone Protect, qui a installé le dispositif. Dans ce film, il y a des ions argent. Et au contact de la pression de la main et de l’humidité que l’on a dans la main, les ions argent viennent se libérer et détruisent microbes, bactéries et coronavirus».

Les surfaces touchées n'ont désormais plus besoin d'être désinfectées à chaque passage, note France Bleu Lorraine Nord, alors qu'entre 1 000 et 1 500 clients entrent chaque jour dans le magasin. Mais les clients et les salariés doivent continuer de respecter les gestes barrières (port du masque, distances de sécurité, et gel hydroalcoolique). En outre, les surfaces sont tout de même régulièrement nettoyées, afin de garantir le bon fonctionnement des films de protection.

(L'essentiel)