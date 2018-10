Un homme de 74 ans trouvé mort dans un parc

Un homme de 74 ans a été retrouvé mort dans un parc du centre de Trèves, jeudi. Des riverains avaient remarqué la présence de l'individu, immobile, et avaient alerté la police, mais il était déjà trop tard pour lui lorsque les secours sont intervenus.

Une autopsie a révélé que l'homme était décédé de causes naturelles et n'était pas mort de froid, alors qu'il faisait 4 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi, à Trèves. En revanche, sa présence à cet endroit reste un mystère et les autorités n'ont pas communiqué davantage sur le profil de la victime.

(L'essentiel/dpa)