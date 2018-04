À l'hôpital après avoir bu du produit désinfectant

Plus de peur que de mal pour six résidents d'un centre de jeunes, âgés de 14 à 16 ans. Samedi soir, ces derniers s'étaient préparé une étrange mixture à base de produit désinfectant, d'une boisson énergisante et de limonade. Les adolescents ont informé leurs responsables avoir que l'un d'entre eux soit tombé malade.

À titre préventif, ils ont tous été emmenés à l'hôpital de Pirmasens et de Kaiserslautern. Dimanche, plus aucun ne présentait de signes alarmants, a indiqué la police. La raison pour laquelle les jeunes ont bu ce mélange n'est pour l'heure pas très claire.

(L'essentiel)