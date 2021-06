20 millions en plus pour la bande de covoiturage?

On n'a visiblement pas fini de parler de cette fameuse (et inutile) bande de co-voiturage reliant l'E411 en Belgique à l'autoroute A6 au Luxembourg. Contestée de toutes parts dès l'automne 2018 et durant les sept mois de travaux qui ont suivi entre Arlon et Sterpenich, cette voie continue à se chercher de vrais utilisateurs depuis son ouverture en mai 2019.

Après avoir dévoilé que ces travaux avaient couté la bagatelle de... 17 millions d'euros, la Région wallonne envisage désormais d'ouvrir cette bande de co-voiturage aux motos, tout en permettant l'accès aux voitures où se trouvent deux personnes, contre trois au tout début du projet.

Des millions claqués dans tous les sens

Au début du mois de juin 2021, le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch avait indiqué qu'un couloir de covoiturage pourrait voir le jour sur l'autoroute A6, mais «au milieu de la voie rapide, en raison des nombreuses entrées et sorties d'autoroute» du côté grand-ducale. De quoi susciter de fortes interrogations du côté belge, où la bande de covoiturage se trouve du côté droit de l'autoroute E411.

Et comme le ridicule ne tue plus et que la planche à billets fonctionne visiblement de manière aberrante en Belgique, la Wallonie devrait désormais dépenser, tenez vous bien, 20 millions en plus, des 17 millions déjà claqués inutilement, pour transposer la bande de covoiturage de l'autre côté de l'E411. Soit un total de 37 millions d'euros pour une solution de déplacement qui n'a toujours pas fait ses preuves en raison, notamment, du télétravail imposé avec la crise du Covid-19.

(fl/L'essentiel)