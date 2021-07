«Venez, par pitié, chercher les vies restantes»

#inondations ça fait presque 24h que nous sommes bloqués chez nous. 5 personnes + 4 chiens. Le rez de chaussé est rempli a Chênée, la rue des ventaux a été dégagée, mais la rue de la révision n'est absolument pas prise en charge (ainsi que les rues voisines). pic.twitter.com/7Un48fTDI1 — Collette Loïc ⚡ (@loic2665) July 15, 2021

«Je suis une personne qui garde son calme assez bien je pense. Mes parents ont craqué il y a un moment ainsi que mon petit frère et ma petite sœur». C’est sur Twitter que Loïc Collette, un jeune habitant coincé chez lui à Liège, a trouvé un brin de réconfort en attendant l’arrivée des secours.

D’heure en heure, le jeune homme de 22 ans raconte le calvaire qu’il vit avec quatre autres membres de sa famille et leurs quatre chiens. En raison de la crue inquiétante de la Meuse, les autorités ont demandé aux Liégeois qui le peuvent de se rendre sur les hauteurs de la ville. Loïc et sa famille, eux, attendent depuis mercredi qu’on leur vienne en aide.

Mise a jour du matin des #innondations a #liege - Des voleurs étaient présents la nuit ...



Nous serons évacués dans quelques heures. pic.twitter.com/bZF6FBc2UR — Collette Loïc ⚡ (@loic2665) July 16, 2021

Le cauchemar de Loïc a commencé le 14 juillet. Le jeune homme était en train de regarder la télé quand il a réalisé que le niveau de la Vesdre était en train de dangereusement monter. L’eau commençant à envahir la cave, le sous-sol, puis le rez-de-chaussée, la famille a préparé en catastrophe des réserves de nourriture et quelques affaires avant de monter, avec leurs chiens, à l’étage.

Au téléphone, les secours leur ont expliqué qu’ils allaient certainement devoir attendre plusieurs heures avant d’être pris en charge. «C’est choquant de vivre ça. Notre voisin nous a dit qu’en quarante ans de présence à Chênée, il n’avait jamais vu ça», confie l’informaticien à Franceinfo.

Oh et bien évidemment un incendie qui est présent depuis quelques heures, ne peut pas être maîtrisé avec ces conditions-là, ça devient chaud. pic.twitter.com/gAV7F1FifY — Collette Loïc ⚡ (@loic2665) July 15, 2021

Dans la confusion générale, Loïc a commencé à paniquer «un peu», se demandant notamment si les fondations de sa maison allaient tenir le coup. Force est de constater que la demeure des Collette n’a pas cédé, mais les dégâts sont terribles: «L’eau a détruit une grande partie de notre vie, le rez-de-chaussée est inondé à 80%, je suis triste et choqué», témoigne le jeune homme, qui commence à perdre patience. «Les secours sont venus ce matin dans une autre rue. Pourquoi ne sont-ils pas venus nous voir? La situation peut devenir très difficile pour les personnes fragiles», déplore-t-il.

Mise à jour, pas pour moi, mais ça fait chaud au cœur de voir la solidarité. ❤️ #innondation #SOLIDARITE #liege pic.twitter.com/nfQLkHXqnJ — Collette Loïc ⚡ (@loic2665) July 15, 2021

«Il y a les faits, l’inondation et les conséquences dans les jours à venir, et ceux-ci vont faire mal à beaucoup de monde. Venez, par pitié, les secours, chercher les vies restantes dans la rue de la Révision, et ses rues adjacentes», implorait l’informaticien jeudi.

... les jours à venir, et ceux-ci vont faire mal a beaucoup de monde. Venez, par pitié, les secours, chercher les vies restantes dans la rue de la révision, et ses rues adjacentes. — Collette Loïc ⚡ (@loic2665) July 15, 2021

Vendredi matin, Loïc a annoncé sur Twitter être enfin sorti de chez lui: «Nous sommes au final sortis nous-mêmes avec l’aide d’un policier à pied dans l’eau (eau jusqu'en haut de la jambe), et nous attendons que des amis qui viennent nous chercher», a-t-il expliqué.

Nous sommes au final sorti nous même avec l'aide d'un policier a pieds dans l'eau (eau jusque le haut de la jambe), et nous attendons des amis qui viennent nous chercher. Ça avance. Mes parents sont encore là avec les 4 chiens. pic.twitter.com/IhHEvQXLUG — Collette Loïc ⚡ (@loic2665) July 16, 2021

(L'essentiel/joc)