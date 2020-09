La bande de covoiturage? Un flop à 17 millions

Plus personne n'en parlait depuis le printemps 2019 et elle vient subitement de revenir de nulle part, mi-septembre 2020, après une question parlementaire du député Yves Evrard, de Neufchâteau, au ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry. C'est désormais officiel: la fameuse bande de covoiturage entre Arlon et Sterpenich, sur l'autoroute E411 en direction de Luxembourg est, dans l'état actuel des choses, un flop total.

Très critiquée dès le début des travaux qui ont duré sept mois et qui ont pourri la vie de nombreux automobilistes qui se rendaient au Grand-Duché depuis la Belgique, cette bande de covoiturage, ouverte depuis mai 2019, et réservée aux véhicules contenant trois personnes, a coûté la bagatelle de 17 millions d'euros. Ce chiffre a été confirmé par le ministre Henry en personne.

Des motos et deux personnes dans les voitures?

Selon les journaux du groupe Sud Presse qui relaie cette information, ce jeudi 24 septembre 2020, celui qui est ministre de la Mobilité, depuis juillet 2019, a même indiqué que «ce projet inédit en Europe» n'avait fait «l'objet d'aucune étude». Allant même jusqu'à ajouter que c'était une «initiative», prise par son prédécesseur Carlo Di Antonio. Les résultats de «ce test grandeur nature» sont désormais connus: la fréquentation de cette bande de covoiturage est jugée «faible» au regard des «attentes initiales» du projet.

Seize mois après la fin des travaux, la Wallonie envisage désormais d'essayer de rentabiliser cet investissement de 17 millions d'euros. Pour sauver un minimum la face de sa région, le ministre la Mobilité évoque «un assouplissement des règles d'utilisation», sans donner de délais précis et concrets. La bande de covoiturage pourrait ainsi être ouverte aux motos et il ne suffirait plus que d'être à deux personnes dans la voiture pour pouvoir l'emprunter. Quant à son prolongement du côté luxembourgeois? Rien n'est attendu avant les trois prochaines années en 2023.

(fl/L'essentiel )