Pourquoi le Grand Est est davantage épargné?

Des villages décimés près de Mulhouse, le CHR Metz-Thionville qui lance un appel de détresse, des transferts de patients au Luxembourg, chacun se souvient du cauchemar vécu par le Grand Est au printemps dernier. À cette époque, elle était la région la plus touchée par le coronavirus en France.

Sept mois plus tard, alors qu'un tiers de la population française s'apprête à subir un couvre-feu de 21h à 6h, ni la métropole de Strasbourg, l'une des dix plus grandes de France, ni Metz ou encore Nancy ne figurent dans la liste énumérée par le président Emmanuel Macron, mercredi soir.

Si le Grand Est n'échappe pas au rebond du nombre d'infections, à l'image du Luxembourg, les chiffres sont nettement moins alarmants que dans d'autres régions de France. 54 patients Covid sont actuellement hospitalisés en réanimation dans le Grand Est, soit environ 12% de taux d'occupation. À titre de comparaison, Provence-Alpes-Côte d'Azur est à 42%, et l'Île-de-France à 43%!

Traumatisés donc plus disciplinés

Mais pourquoi cette particularité? Cela tient en premier lieu au comportement post-première vague. Le traumatisme a été tel dans la région que les personnes ont tendance à mieux respecter les gestes barrières. Dans le Haut-Rhin en particulier, de nombreuses personnes âgées ont tout simplement décidé de s'isoler par peur d'une contamination au Covid-19. Quant aux mesures relatives au port du masque, elles sont globalement bien respectées.

Une autre particularité de la région Grand Est tient justement au fait qu'elle ait été frappée de plein fouet au plus fort de l'épidémie. Si 3 763 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de la pandémie, c'est aussi parce que le virus a largement circulé au premier trimestre. D'après les estimations, 6,7% de la population de la région aurait développé la maladie, contre 4,5% au niveau national. Les territoires qui ont le plus souffert sont aussi ceux où le plus de personnes ont développé des anticorps pour lutter contre la maladie (10,8% dans le Haut-Rhin).

Une situation jugée «fragile»

Ces chiffres sont insuffisants pour entraîner une immunité collective mais ils expliquent en partie pourquoi des régions moins touchées au printemps sont davantage concernées par l'accélération de l'épidémie cet automne. Les disparités répertoriées à l'intérieur de la région Grand Est le prouvent également. Les taux d'incidence sont beaucoup plus importants en Meurthe-et-Moselle (115,4), dans l'Aube (137,8) ou encore en Marne (124,7) qu'en Moselle (76,1), dans le Bas-Rhin (97,3) et dans le Haut-Rhin (67,7), de loin les départements les plus impactés durant la première vague.

Pas question cependant de relâcher la pression. Les indicateurs évoluent rapidement et la situation est tout de même jugée «fragile» par les autorités sanitaires, en raison notamment d'un taux de reproduction du virus jugé important (1,4). Le comportement de la population sera décisif dans les prochaines semaines. Sans couvre-feu pour faire modifier la courbe des contaminations...

(Thomas Holzer/L'essentiel)