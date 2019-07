Pas de P+R à Viville vers Luxembourg avant... 2025

Aucun train des CFL ou de la SNCB n'assurera de service depuis Viville, dans le sud de la Belgique, en direction de Luxembourg avant 2023. L'information a été confirmée vendredi, sur son compte Facebook, par Benoît Piedboeuf, député fédéral belge également membre du conseil d'administration Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL). Dans ses pages de ce lundi, le quotidien La Meuse Luxembourg va même jusqu'à évoquer la date de... 2025, envisagée par la SNCB.

Attendu successivement pour 2017 et puis 2021, le Park and Ride (P+R) de Viville, vaste et potentiel parking de 3 hectares situé dans la commune d'Arlon à proximité de la voie de chemin de fer et de l'autoroute E411/E25, ne devrait donc pas voir le jour avant les quatre prochaines années, au moins.

Quelles sont les autres solutions?

Ardemment souhaité par le Luxembourg depuis 2014 pour décharger les routes au profit du chemin de fer entre la Belgique et le Grand-Duché, le P+R de Viville pourrait accueillir rapidement plus de 1 000 places sur un site à l'abandon où se trouvaient encore d'anciens ateliers de la SNCB jusqu'en 2016. «Nous avons toujours proposé que nous pourrons mettre à disposition les moyens (matériel et personnel) pour cette desserte supplémentaire, au plus tôt à partir de 2023, quand nous aurons le matériel disponible», a précisé Benoît Piedboeuf, rappelant que tout cela se ferait «dans le cadre d'une coopération transfrontalière avec la SNCB».

Pour tenter d'améliorer la mobilité entre la Belgique et le Luxembourg, d'autres solutions sont actuellement privilégiées, probablement au détriment du P+R de Viville. Un tarif préférentiel de 80 euros/mois et un parking gratuit de plus de 850 places à côté de la gare d'Arlon sont proposés à celles et ceux qui possèdent un abonnement leur permettant de prendre le train jusqu'au Luxembourg. Ce tarif devrait être encore revu à la baisse lorsque le Grand-Duché proposera la gratuité des transports en commun à partir de mars 2020. Et pour les automobilistes, une voie de covoiturage est testée depuis mai 2019 sur l'E411. Elle devrait connaître un prolongement sur l'A6, au Luxembourg, dans les prochaines années.

(fl/L'essentiel)