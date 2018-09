Hector le cochon va être abattu, Athus s'en émeut

«Parce qu'abattre le cochon du parc animalier d'Athus n'enrayera pas la peste porcine africaine! Parce qu'il n'est pas malade et qu il réside dans un enclos protégé! Parce qu'il y a d'autre solution que d'abattre un animal innocent! Parce que ce cochon fait la joie de nos enfants!», c'est en ces termes que Chrystelle a expliqué pourquoi elle avait lancé, il y a quelques jours, une pétition pour tenter de sauver Hector, le cochon du parc animalier d'Athus, situé non loin des frontières luxembourgeoise et française. Cette pétition ccueille encore actuellement de très nombreuses signatures à la minute de toute la Grande Région.

Et pourtant... le sort du cochon Hector serait bel et bien scellé. La bourgmestre de la commune d'Aubange, Véronique Biordi l'a confirmé jeudi soir. «La décision du Ministre Ducarme est sans appel. Un arrêté ministériel a été publié ce matin avec ordre de mise à mort général dans toute la zone concernée dont la commune d'Aubange ! Nous allons être contraints et forcés, par application de la loi, de devoir procéder à l'euthanasie de notre cochon vietnamien Hector».

Confiné depuis le 19 septembre par mesure de précaution, Hector le cochon était visiblement «en très bonne santé», selon Marianne Labenne, qui l'avait précisé aux amis du parc animalier d'Athus. Des barrières ont ensuite été posés autour de son enclos pour éviter que les visiteurs ne puissent le toucher. Malgré un grand élan de solidarité de la population qui a du mal à comprendre pourquoi des porcs sains sont éliminés pour éviter la propagation de la peste porcine africaine, le sort d'Hector et de 4 000 cochons se trouvant une soixante d'exploitation du sud de la province de Luxembourg devrait être réglé très prochainement.

(fl/L'essentiel)