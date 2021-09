La Moselle placée en vigilance... sécheresse

Depuis la seconde partie du mois d'août, le temps sec entraîne une baisse généralisée des cours d'eau en Moselle, indique la préfecture du département français ce mardi. Les zones «Moselle aval, Orne, Nied et Seille» et «Moselle amont et Meurthe» ont d'ores et déjà été placées en situation de vigilance sécheresse.

«Les dernières informations font état une dégradation de la situation, font savoir les autorités dans un communiqué. Bien que, pour le moment, le niveau des eaux superficielles permette toujours de répondre aux besoins d’alimentation en eau de la population, sans préjudice au fonctionnement des milieux aquatiques», la situation pourrait s'aggraver et cela «risque de faire apparaître des difficultés ponctuelles sur certains secteurs».

En effet, il n'y aura pas de pluie «significative» avant plusieurs jours et donc l’ensemble des utilisateurs d'eau, du particulier aux industriels, en passant par les collectivités et agriculteurs doivent «faire preuve d’un usage mesuré de leurs prélèvements et leurs consommations en eau».

(nc/L'essentiel)