Un mort et quatre blessés dans un accident sur l'A30

Un terrible accident s'est produit dimanche soir, vers 20h, sur l'A30, dans le sens Longwy-Metz, peu après la sortie Aumetz. Une voiture avec à son bord un Yussois a percuté une camionnette dans laquelle se trouvaient quatre personnes originaires de Metz, le conducteur, deux femmes et un enfant âgé de trois ans, relate le Républicain Lorrain.

Les quatre occupants de la camionnette ont semble-t-il tous été éjectés du véhicule, lequel a heurté un talus bordant l'autoroute après avoir été percuté par la voiture, avant d'effectuer plusieurs tonneaux. L'accident a été fatal à une des passagères de la camionnette, une femme âgée d'une trentaine d'années, qui était décédée à l'arrivée des secours.

La collision a mobilisé plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers et du personnel médical issu des centres de secours de Thionville, Algrange, Hayange et Audun-le-Tiche. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux à Metz et Nancy. Le pronostic vital de la deuxième passagère de la camionnette serait engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

(pp/L'essentiel)