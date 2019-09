La Grande Région est prisée par les employeurs

«Nous ne trouvons plus nos collaborateurs au Luxembourg, mais principalement dans la Grande Région», explique Anna-Lena Knerr, HR Recruitment Officer du stand de Losch Luxembourg. La Journée européenne de l'emploi de ce jeudi de Trèves a été très prisée par les employeurs. Raphael Zingen d'ICP Transaction Solutions est également enthousiasmé par l’événement: «Nous ne sommes ici que depuis deux heures et nous avons déjà eu beaucoup plus d'échanges que lors d'autres salons de l'emploi».

Les frontières s'estompent

Les entreprises recherchent de la main-d’œuvre pour tous les secteurs. L'informatique, l'artisanat et la comptabilité sont les secteurs les plus demandeurs. Adrian de Merzig est venu à Trèves surtout pour «élargir ses horizons vers le Luxembourg», Christoph de Trèves aurait, lui, souhaité plus d'emplois pour les chercheurs en sciences humaines.

Il existe aussi des solutions transnationales pour les jeunes en recherche de formation, comme l'explique Jean-Marie Deloos de la Chambre des métiers: «Nous avons maintenant 4% de contrats de formation qui concernent les transfrontaliers. En général, les stagiaires travaillent au Grand-Duché et apprennent leur formation dans des écoles en Allemagne, par exemple à Gelsenkirchen ou à Lübeck.

