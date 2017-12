Le Grand Est a gagné 26 500 habitants en 5 ans

Au 1er janvier 2015, le Grand Est compte 5 559 100 habitants. C’est 26 500 de plus qu’en 2010, soit une augmentation de 0,1 % par an, bien inférieure à la moyenne nationale (+0,5 % par an). Le Grand Est est, avec la Bourgogne-

Franche-Comté, la région métropolitaine qui gagne le moins d’habitants, tandis que la Corse, l’Occitanie, l’Auvergne-

Rhône-Alpes et les Pays de la Loire sont les régions où la population progresse le plus rapidement, rapporte ce mercredi l'Insee.

Strasbourg, 8e commune la plus peuplée



Cinq communes du Grand Est font partie des 50 communes les plus peuplées de France en 2015. Strasbourg occupe la 8e place avec 277 270 habitants (+0,4% par rapport à 2010). Alors que Reims maintient sa 12e position (187 933 habitants), Metz et Nancy, respectivement 32e et 42e, perdent une place avec 119 538 et 107 563 habitants. Mulhouse occupe pour sa part la 37e place (111 892 habitants).

Cette augmentation du nombre d'habitants est lié au solde naturel, c'est-à-dire à la différence entre les naissances et les décès, à l'origine d'une hausse de la population de 0,3% par an entre 2010 et 2015. Celle-ci compense à peine le solde migratoire négatif (différence entre les entrées et les sorties du territoire) qui a provoqué une baisse de la population de 0,2% par an. Selon l'Insee, le Grand Est est une des régions les moins attractives de métropole, après l’Île-de-France et les Hauts-de-France.

Un manque d'attractivité

Entre 2010 et 2015, la population a seulement augmenté dans la moitié des départements de la région, en premier lieu dans le Bas-Rhin et l’Aube (+0,4% par an) et à un degré moindre dans le Haut-Rhin, la Marne et la Meurthe-et-Moselle.

Le solde est au contraire négatif pour la Haute-Marne, les Ardennes, les Vosges et la Meuse, qui font partie des neuf départements de France qui perdent le plus d’habitants, entre -0,5% et -0,3% par an. Pour l'Insee, cette diminution est due à un manque d’attractivité. En Haute-Marne et dans les Vosges, elle est également liée à un déficit démographique induit par une population vieillissante.

En Lorraine, c'est bien évidemment toujours la Moselle qui arrive en tête des départements les plus peuplés, avec 1 044 486 habitants, suivie par la Meurthe-et-Moselle (734 403), les Vosges (372 016) et la Meuse (190 626).



(pp/L'essentiel)