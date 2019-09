Des trains seront à l'arrêt vers Luxembourg

La SNCF annonce qu'en raison d'un mouvement de grève attendu mardi, «la circulation de vos trains sera perturbée». Ce mouvement social va affecter de nombreux usagers sur les lignes intérieures du Grand Est, de Thionville à Bar-le-Duc ou encore Épinal, mais concernera également certaines lignes en direction du Grand-Duché.

Ainsi, «sept trains sur dix» circuleront mardi entre Nancy et Luxembourg et autant entre Longwy et Luxembourg. Les voyageurs sont invités «à prendre les dispositions nécessaires» et trouveront tous les détails sur les trains concernés via les supports de la SNCF.

Les TGV et trains Intercités seront perturbés également et «les billets sont remboursables sans frais et échangeables sans frais pour le lundi 23 septembre ou mercredi 25 septembre».

(nc/L'essentiel)