Le tueur présumé de Rombas relâché puis interpellé

Décidément, c'est une affaire d'homicide hors norme qui se joue depuis le 30 mars 2019, date à laquelle Yann Garabas (32 ans) est soupçonné d'avoir tué Hasni Kerrouch (25 ans), d'une balle dans le thorax, Cité Leclerc à Rombas (Moselle). Le meurtrier présumé, en détention provisoire à la prison de Metz-Queuleu, a été placé en liberté conditionnelle, le 8 octobre dernier, après que l'ordonnance pour prolonger sa détention a été entachée de nullité.

Trois jours plus tard, le dimanche 11 octobre, un banal contrôle de police à Cutry (Meurthe-et-Moselle), près de Longwy, a relancé l'affaire. Les policiers ont arrêté un véhicule à bord duquel se trouvait Yann Garabas, accompagné d'une femme et de plusieurs enfants, indique Le Républicain Lorrain. Les agents ont fait plusieurs découvertes dans l'habitacle: une petite quantité d'herbe et de résine de cannabis mais aussi un couteau et un pistolet de calibre 7.65.

Placé sous contrôle judiciaire depuis sa libération, le meurtrier présumé n'avait évidemment pas le droit d'avoir une arme sur lui. Il a été immédiatement placé sous surveillance dans les locaux de la douane de Longwy, puis remis aux policiers de Mont-Saint-Martin. Devant les forces de l'ordre, Yann Garabas a justifié la présence de l'arme par la peur de représailles des proches d'Hasni Kerrouch. Présenté au parquet de Val-de-Briey, mardi matin, il a été replacé en détention à Metz-Queuleu, dans la soirée, avant sa comparution immédiate, prévue jeudi, au tribunal.

(pp/L'essentiel)