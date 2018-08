Des enfants meusiens blessés dans un accident

Vers 17h45, «un car d'une colonie de vacances, qui était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, a été percuté par l'arrière par un poids lourd», a indiqué la préfecture de l'Aisne, précisant que le car se rendait dans la Meuse. Selon le quotidien L'Union, le car transportait des enfants meusiens, qui revenaient d'une sortie à Paris, organisée par le centre de loisirs de l'Argonne meusienne.

«Deux enfants ont été transportés en urgence absolue vers le CHU de Reims, cinq enfants et deux adultes (...) en urgence relative» vers le même établissement, a précisé la préfecture dans un communiqué diffusé dans la soirée. En outre, «34 autres personnes sont impliquées et orientés vers la Cellule urgence médicopsychologique (Cump)», selon la même source. Toutes les victimes étaient en cours de transport vers le CHU de Reims, où une cellule de crise a été mise en place. Le car transportait 28 enfants et 14 adultes.

Vers 18h15, le chauffeur du camion, routier professionnel détenteur d'un permis valide, a été placé en garde à vue, a-t-on appris auprès du parquet de Soissons, confirmant une information de BFM. «Il y a un certain nombre de vérifications à faire pour comprendre ce qui a pu se passer. Le car qui véhiculait les enfants était bien visible sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une ligne droite et les conditions climatiques étaient bonnes», a indiqué le parquet.

#accident de la route, Villers-Agron-Aiguizy, sur lA34,. Camion renversé après avoir percuté un bus de passagers en panne à l’arrêt @F3Picardie pic.twitter.com/L4iPsvvOJ6 — France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 août 2018

(L'essentiel avec afp)