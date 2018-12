Onze interpellations et 18 blessés légers

Suite aux appels à la mobilisation dans le département de syndicats lycéens ce lundi, la Moselle a connu quelques blocages ponctuels de lycées et des centaines de lycéens ont défilé à Thionville et à Forbach, indiquent la préfecture de Moselle et la presse locale.

Les actions ont concerné au total six lycées de Thionville, deux lycées de Forbach, mais aussi un lycée de Fameck et un lycée de Rombas. À Forbach, des manifestants ont bloqué la circulation sur le rond-point de l'hôtel Mercure, indiquent la préfecture de Moselle et la presse locale. «La police est intervenue pour les empêcher de monter sur l'autoroute», précise la préfecture à L'essentiel.

Plusieurs griefs

En outre, certaines actions se sont traduites par des exactions, notent la préfecture et la presse locale. Par conséquent, 70 policiers sont intervenus pour rétablir l'ordre public. À Thionville, Benjamin, un lycéen, raconte à L'essentiel que les forces de l'ordre ont matraqué et gazé les manifestants. Au total, 11 lycéens ont été interpellés pour des jets de projectiles, outrages, dégradations et port d’armes (par destination ou improvisée), note la préfecture. En parallèle, les pompiers ont été amenés à intervenir aux alentours des établissements scolaires pour 18 blessés légers (16 Thionville et 2 à Forbach), dont un policier, affirme la préfecture.

Les lycéens protestent contre la réforme du baccalauréat, contre Parcoursup (NDLR: l'application qui centralise et gère les vœux d'affectation des futurs étudiants), contre le service national universel et la suppression annoncée de postes d'enseignants.

(L'essentiel)