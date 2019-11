«Un signal a été dépassé en gare d'Arlon»

«Une erreur du conducteur», voilà la raison invoquée par Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, pour expliquer le débarquement de passagers le long de la ligne 162, entre Arlon et Luxembourg, mercredi matin. «Il était 7h50 et le train (P7657) venait de quitter la gare d'Arlon. Un dépassement de signal a été notifié et le système préventif de sécurité s'est enclenché automatiquement».

Dépités d'«avoir dû marcher dans la boue pour rejoindre les quais», «après trente minute de stationnement devant l'usine Ferrero», plusieurs internautes nous avaient signalé l'incident mercredi matin. «Et je partage totalement leur opinion», avait encore ajouté Gauthier, en fin de soirée. «La SNCB doit prendre ses responsabilités. Chaque jour il y a au moins un train qui est en retard ou annulé. Je remplis une liste des retards qui est disponible sur leur site et en à peine 2 mois j’ai déjà 14 retards qui sont entre 15 minutes et 41 minutes! En à peine deux mois, c'est hallucinant! C’est la galère pour les voyageurs et personne ne fait quelque chose en Belgique!».

Le conducteur a été remplacé selon la procédure

«J'étais également dans ce train», nous a écrit Bérengère. «Cela s'est bien passé, sauf que par prudence, on ne nous a pas fait descendre immédiatement. Les accompagnateurs de train nous ont ouvert les portes et ils ont aidé les dames à descendre, car c'était haut. Nous avons pris le chemin sur lequel repose la voie de chemin de fer. Et grâce au train de 8h30, nous sommes bien arrivés à Luxembourg».

Des propos confirmés, ce jeudi, par le porte-parole de la SNCB. «Pour nous, l'aspect sécurité prime sur tout le reste», a souligné Vincent Bayer. «Le système de freinage automatique entre la voie de chemin de fer et le train a bien fonctionné. Il nous restera à déterminer si c'était une erreur humaine ou un problème technique. Ici, en l'occurrence, c'était bien un conducteur de la SNCB qui transportait des passagers dans des voitures CFL. Le conducteur qui a franchi le signal a tout de suite été remplacé, comme le veut notre règlement».

