Surarmé pour «tuer des policiers» à Lunéville

«Tuer des policiers». Tel est le contenu des SMS envoyés par un jeune homme de 18 ans interpellé la semaine dernière à proximité d'un lycée de Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Juste avant, l'individu venait de contacter les forces de l'ordre pour une prétendue agression. Mais à leur arrivée sur place, c'est une tout autre réalité que les agents ont découvert.

Le canon d'un fusil dépassait du sac du jeune homme. À l'intérieur du sac: un fusil de chasse chargé, une machette et un couteau. Facilement interpellé, le Meurthe-et-Mosellan explique qu'il voulait piéger les forces de l'ordre avant de finalement changer d'avis...

«Dangereux pour les policiers et la population»

Son profil? Un jeune sans activité qui vit chez sa mère et passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Il avait confié son projet meurtrier à deux adolescents de 16 ans. L'un d'eux a également été interpellé et révélé aux enquêteurs que son camarade voulait aussi «tuer d'autres personnes».

Les deux gardés à vue ont été présentés à un juge et mis en examen. Un expert psychiatrique a jugé le principal protagoniste en partie irresponsable. Tous deux ont été remis en liberté, ce qui a provoqué l'incompréhension des policiers. Interrogés par L'Est Républicain, les syndicats crient au «laxisme judiciaire» et craignent «une récidive» de cet individu «dangereux pour les policiers et la population».

(th/L'essentiel)