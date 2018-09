Les hauts-​​fourneaux ne redémarreront pas

Même si un redémarrage des hauts-fourneaux à Hayange semblait de plus en plus improbable au fil des années, le coup de grâce a sans doute été asséné, jeudi après-midi, lors de la visite du président d'ArcelorMittal France à Thionville.

Philippe Darmayan a clairement laissé entendre que la production d'acier n'avait plus d'avenir en Lorraine. «Il n’y a pas de suspense à entretenir. Des raisons structurelles nous ont amenés à concentrer nos hauts-fourneaux sur les sites côtiers de Dunkerque et de Fos. Et je ne vois pas ce qui pourrait changer d’ici décembre», a-t-il indiqué à nos confrères du Républicain Lorrain.

Aciers spéciaux pour l'automobile

En indiquant cette échéance, le président d'ArcelorMittal France faisait référence à la fin programmée de l'accord entre l'État français et le géant de l'acier. Conclu le 30 novembre 2012, celui-ci prévoyait une période d'observation pour un des deux hauts-fourneaux d'Hayange, le P6. Des hauts-fourneaux auraient pu s'avérer nécessaires dans le cadre du projet Ulcos mais le sidérurgiste a choisi d'autres options pour réduire ses quotas de CO2.

Philippe Darmayan a profité de sa visite en Lorraine pour réaffirmer que Florange avait une belle carte à jouer dans les aciers spéciaux pour l'automobile, rappelant la prochaine installation d'une nouvelle ligne de galvanisation.

(L'essentiel)