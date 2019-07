Deux voleurs de voitures arrêtés en Allemagne

Voilà un bel exemple de coopération transfrontalière: la police luxembourgeoise a été informée, mardi après-midi, qu'un vol à main armée de deux voitures avait été commis à Ettelbruck. L'enquête a rapidement permis de déterminer que les deux voitures et les auteurs des faits avaient traversé la frontière et rejoint l'Allemagne. C'est là-bas que des agents du poste de police de Daun (NDLR: à quelques dizaines de kilomètres au nord-est du Grand-Duché) ont arrêté deux suspects à 21h20 et ont mis à l'abri les véhicules volés.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes hommes, âgés de 19 et 18 ans, auraient volé une Aston Martin noire et une Mini Cooper grise à Ettelbruck, vers 13h. Le propriétaire du véhicule, âgé de 65 ans, aurait été légèrement blessé durant le vol.

Vers une extradition des suspects

Les deux suspects se seraient ensuite enfuis avec les véhicules et auraient franchi la frontière allemande, pour se rendre à Daun. Des investigations plus poussées, menées par la police de Rhénanie-Palatinat et du Luxembourg, ont permis de découvrir la présence au Luxembourg d'un autre véhicule volé, une Golf, dérobée il y a plusieurs semaines, à Munich (Allemagne).

Les deux hommes originaires du Grand-Duché ont été arrêtés. Le parquet luxembourgeois a l'intention de demander leur extradition.

(fj et pp/L'essentiel)