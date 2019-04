Vers le retour du train entre Metz et Trèves?

La liaison ferroviaire directe et régulière entre Metz et Trèves doit être réactivée. Une résolution en ce sens a été signée mercredi à Trèves par la Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, et le président de la région Grand Est, Jean Rottner. «Je suis très heureuse que le chemin ait été tracé et que nous puissions commencer par une offre de transport commune en décembre 2024», s'est félicitée Malu Dreyer.

En 2018 déjà, le Land et la région avaient conclu un accord similaire pour les liaisons Neustadt-Strasbourg et Wörth-Strasbourg. La ligne passera par Trèves, puis Perl, pour arriver à Metz. «Des liaisons ferroviaires attrayantes sont essentielles pour faire progresser la coopération transfrontalière sur le marché du travail, dans l'éducation, la culture et le tourisme», a expliqué Malu Dreyer.

Actuellement, il existe une liaison ferroviaire directe entre Metz et Trèves, mais uniquement les week-ends et les jours fériés, dans un but touristique. La résolution signée mercredi concerne la création d'une ligne directe et quotidienne.

(L'essentiel/dpa)