Un enseignant soupçonné d'attouchements sexuels

Un enseignant de l'école élémentaire de Goerlingen (Bas-Rhin) a reconnu des attouchements sexuels sur huit filles, âgées de 9 à 11 ans, élèves en CM1 et CM2, rapporte France Bleu. Il a été présenté à un juge d'instruction, dimanche dernier. Le parquet de Saverne a ouvert une information judiciaire.

Le professeur a été suspendu de ses fonctions par l'inspectrice d'académie, directrice académique du Bas-Rhin, et une nouvelle enseignante est arrivée, dès lundi matin, à l'école de Goerlingen.

Le rectorat a précisé qu'une psychologue et une infirmière seraient présentes durant plusieurs jours pour répondre aux éventuelles questions et demandes des parents et des enfants. Une réunion d'informations a d'ores et déjà été organisée lundi, en présence de plusieurs officiers de gendarmerie chargés de l’enquête.

(pp/L'essentiel)