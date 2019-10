Longwy veut faciliter la vie de ses frontaliers

C’est l’un des projets nés de l’accord de coopération signé entre la France et le Luxembourg en mars 2018. C’est même le projet le plus avancé puisque le chantier va débuter. Fin 2020, les frontaliers français qui vivent dans le bassin de Longwy pourront profiter d’un nouveau P+R d’environ 600 places, construit aux abords de la gare. C’est d’ailleurs tout le secteur de la gare de la ville qui entre dans une «stratégie» et va se transformer ces prochains mois.

Aujourd’hui, le flux quotidien de voitures et de bus est «un bazar ingérable» pour reprendre les termes de Jean-Marc Fournel, maire de Longwy. 25 000 voyages vers le Luxembourg sont effectués chaque mois depuis la gare longovicienne et le nombre d’usagers a augmenté de 8% en dix ans. Le projet d’aménagement était donc «essentiel», insiste Jean-Marc Fournel. En plus du P+R, un pôle multimodal sera créé ainsi qu’un nouveau parvis et de nouveaux accès vers la gare. L’ensemble du site, en cœur de ville, sera optimisé et embelli.

Un P+R gratuit pour les frontaliers

Mardi matin, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, mais aussi un conseiller du ministère de François Bausch pour le Luxembourg, étaient présents à Longwy pour constater l’avancée du dossier qui pèse 4,4 millions d’euros. La moitié étant prise en charge par le Grand-Duché, le reste par la Ville de Longwy, la Communauté d’agglomérations ou encore la Région. «C’est un bel exemple de ce que l’on souhaite en matière de codéveloppement», estimait pour sa part Christian Aries, président de l’agglomération de Longwy, où vivent 13 000 frontaliers.

Le futur P+R sera accessible à tous mais gratuit pour les frontaliers. Un outil qui devra faciliter, d’ici un an donc, l’accès au réseau de trains, de bus et de covoiturage déjà existants vers le Luxembourg. Mais ce projet de mobilité s’accompagnera aussi d’une démarche plus large en matière d’activité économique, culturelle et de logements pour ne plus faire de Longwy «une ville dortoir». «C’est une démarche transfrontalière qui va bien au-delà de la construction d’un simple parking», s’est félicité Jean Rottner.

Ici à @Villedelongwy c’est dans 18 mois un parking de 570 places qui permettra de mieux accueillir les frontaliers.

