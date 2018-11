Un buraliste sauvé par un générateur de brouillard

Contre ses braqueurs, ce buraliste déclenche son générateur de brouillard pour les faire fuir, par @julienmielcarek pic.twitter.com/rZ8HDSWCAn — BFMTV (@BFMTV) 15 novembre 2018

Gilles Bilot, un buraliste d'Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) est parvenu à faire fuir deux individus masqués armés d'un pistolet et d'un hachoir grâce à un générateur de brouillard, selon une vidéo dévoilée par France Bleu et BFM TV.

En 3 secondes, une épaisse fumée opaque envahit le magasin et est accompagnée d'une sirène sonore et d'une alarme lumineuse extérieure. Les deux braqueurs ne voient plus rien et sont incapables de se repérer dans l'espace. Il prennent alors la fuite, 13 secondes après leur entrée dans le bureau de tabac. «Je n'aurais pas eu ce dispositif, je prenais un coup de hachoir ou une balle», explique Gilles Bilot à France Bleu. Je lui dois la vie».

Les générateurs de brouillard sont de plus en plus demandés par les commerçants en France, note BFM TV. Un quart des commerçants en seraient déjà équipés. Leur installation coûte entre 2 500 et 3 000 euros et est quasi intégralement subventionnée par l'État.

(L'essentiel)