Il avait matraqué une «gilet jaune», peine réduite

La peine de prison d'un policier, condamné pour avoir frappé une «gilet jaune» lors d'une manifestation à Strasbourg en janvier 2019, a été réduite jeudi par la cour d'appel de Colmar. Le policier de 47 ans, condamné pour violences aggravées avec arme et par personne dépositaire de l'autorité publique, a écopé d'une peine de dix mois de prison avec sursis, avec interdiction de porter une arme pendant deux ans. En première instance, le tribunal correctionnel de Strasbourg l'avait condamné en juin à dix-huit mois de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de port d'armes.

Occupant depuis un poste administratif à Strasbourg, le policier devra indemniser la victime et encourt également une sanction disciplinaire. Le 19 janvier 2019, à la fin du neuvième samedi de manifestations des «gilets jaunes», alors que l'atmosphère est tendue entre manifestants et forces de l'ordre, Marlène Lutz, 62 ans, figure locale du mouvement, non armée et se déplaçant à l'époque avec une béquille, a reçu un coup sur la tête, lui valant onze points de suture au cuir chevelu.

Le rapport de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), s'appuyant sur les images de vidéosurveillance, indiquait que le policier «n'était pas menacé directement ou personnellement par un manifestant ou par la victime». «Rétrospectivement, j'ai commis une erreur», a reconnu ce gardien de la paix depuis 1997, affirmant se souvenir de n'avoir porté «qu'un coup de bâton, que (il) regrette vivement».

