Hécatombe à Nancy: 15 joueurs positifs au Covid

L'ASNL était l'un des rares clubs de Ligue 2 encore épargné par le Covid-19. Mais quatre joueurs ont été testés positifs, vendredi dernier, et mardi, ils sont quinze au total à être touchés.

«Ces joueurs ont été isolés et soumis au protocole sanitaire adapté», précise le club lorrain dans un communiqué. «Le club a pris toutes les dispositions pour surveiller les joueurs actuellement négatifs et envisager une reprise au plus tôt dans le respect du protocole sanitaire de l'ARS (Agence régionale de santé) et de la LFP (Ligue de football professionnel)».

La trêve internationale intervient donc au meilleur moment pour l'ASNL, dont les joueurs auront onze jours pour se remettre avant leur prochaine rencontre de championnat, le 21 novembre contre Troyes.

(L'essentiel/afp)