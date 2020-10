Les freins d'un député lorrain ont été sabotés

«À 150 mètres du stop, j’appuie sur le frein qui ne répond pas, j’écrase la pédale à fond, toujours rien, j’ai alors arraché le frein à main pour pouvoir, tant bien que mal, ne pas franchir le stop. J’ai évité le fossé de justesse». L'anecdote, survenue mardi dernier et racontée ce vendredi sur les réseaux sociaux, fait froid dans le dos. La victime n'est autre que Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle et maire de Laxou, commune voisine de Nancy, dans le Grand Est.

L'élu explique, dans les colonnes du quotidien régional L'est Républicain, avoir été la cible d'un sabotage. «Il s'agit d'un sabotage du système de freinage pouvant entraîner un danger majeur à la circulation», peut-on lire sur l'attestation fournie par un garagiste et relayée par M. Garcia sur sa page Facebook. «Les deux vis de purge du mécanisme de frein côté droit étaient desserrées», apprend-on encore.

Seule une intervention humaine, par un connaisseur, a pu engendrer un tel problème, a également expliqué le garagiste, qui a examiné le véhicule, un modèle encore rare et récent 100% électrique. Certain d'avoir été visé en particulier, Laurent Garcia fait savoir qu'il déposera plainte, lundi matin. «Quelqu’un a voulu endommager ma voiture, pour me mettre en danger, moi ou un proche, mon épouse aurait pu être au volant», a-t-il encore confié à L'est Républicain.

(nc/L'essentiel)