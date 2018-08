Le top des prénoms en province de Luxembourg

Quels prénoms ont été les plus donnés en Belgique l'an dernier? Statbel, l'office belge de statistique, a divulgué une liste détaillée, mercredi. Au niveau national, après des années de domination, les Lucas et les Louis ont laissé leur première place aux Liam, avec 570 petits garçons baptisés ainsi en 2017. En Wallonie, c'est toutefois le prénom Gabriel, également populaire au Grand-Duché (voir encadré) qui a été le plus donné, devant Hugo et Louis.

Et au Luxembourg?



Sur la période 2014-2016, ce sont les prénoms Emma et Gabriel qui ont été les plus souvent donnés au Grand-Duché. Ils devancent Mia et Lara côté féminin, et Luca et Noah chez les garçons. À noter qu'en France, en 2017, Emma et Gabriel dominaient également le classement.

Dans la province de Luxembourg, le prénom Liam n'a pas encore séduit les jeunes parents. Il n'arrive ainsi qu'à la 26e position à Arlon, à la 12e place à Bastogne ou encore au 23e rang à Marche-en-Famenne. Dans la province de Luxembourg, du côté des prénoms masculins, chaque région semble avoir ses favoris:

Arlon: Arthur, Noah, Nathan

Aubange: Lucas, Théo, Timéo

Habay: Jules, Victor, Antoine

Messancy: Louis, Mathis, Nathan

Bastogne: Hugo, Nathan, Noah

Marche-en-Famenne: Hugo, Nathan, Noah

Léglise: Jules, Arthur, Baptiste

Libramont: Tom, Lucas, Louis

Virton: Ethan, Tom, Arthur

Chez les filles, le prénom Emma domine toujours le classement aux niveaux belge et wallon. À l'échelle nationale, Emma est d'ailleurs en tête depuis maintenant 15 ans! En 2017, il a devancé Olivia et Louise. Contrairement aux garçons, le top 3 des prénoms féminins est plus régulier dans la province de Luxembourg:

Arlon: Léa, Emma, Alice

Aubange: Léa, Alice, Clara

Habay: Chloé, Louise, Charlotte

Messancy: Emma, Eva, Léa

Bastogne: Lucie, Léa, Zoé

Marche: Zoé, Lucie, Juliette

Léglise: Lucie, Alice, Romane

Libramont: Manon, Eva, Lucie

Virton: Lucie, Julia, Léa

En résumé:

(L'essentiel)