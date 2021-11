Trafiquants arrêtés, des perquisitions au Luxembourg

Soupçonnés de trafic de médicaments et de produits dopants en bande organisée et de blanchiment d'argent à hauteur de plusieurs millions d'euros, deux hommes originaires de Sarre ont été arrêtés. Lors de la perquisition de douze domiciles et locaux professionnels dans la région de Sarrebruck, ainsi qu'au Luxembourg, deux voitures de collection de grande valeur, trois autres voitures d'une valeur totale de plusieurs centaines de milliers d'euros, environ 22 kilos d'or et 340 pièces d'argent ont été saisis ces derniers jours, a rapporté mardi le le bureau d'enquête douanière de Francfort.

Les enquêteurs ont également saisi un revolver avec 50 munitions, 13 cartons de timbres de valeur ainsi que de nombreux documents commerciaux. Les hommes de 62 et 49 ans faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt et ont été stoppés aux aéroports de Francfort et de Bruxelles alors qu'ils tentaient de quitter le pays.

Plusieurs millions d'euros blanchis

Ils sont accusés d'avoir commercialisé à grande échelle des médicaments et des produits dopants soumis à prescription médicale en Allemagne et dans d'autres pays européens sans autorisation, à partir de l'exploitation de diverses boutiques en ligne. Ils sont également soupçonnés d'avoir transféré la fortune acquise illégalement dans un réseau d'entreprises international aux multiples ramifications.

Rien que pour les deux boutiques en ligne, le blanchiment d'argent s'élèverait à au moins 3,8 millions d'euros. L'opération a mobilisé 90 membres des services de recherche des douanes et de la préfecture de police du Land, ainsi que des autorités belges lors de l'arrestation à Bruxelles.

(L'essentiel/dpa)