«J'ai voulu faire le malin, et un homme est mort»

Jugé pour «violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner», l'accusé a écopé d'une peine conforme aux réquisitions de l'avocat général, Eric Lallement, le procureur général de la cour d'appel de Colmar.

«C'est un soulagement pour les membres de la famille» de la victime, a déclaré Me Christophe Cervantes, avocat des parties civiles. «La thèse de l'accident ne convenait pas. La cour d'assises a retenu la thèse du crime, c'était important pour eux de l'entendre». À l'inverse, Me Slim Benchaabane, avocat de l'accusé, s'est dit «dans l'incompréhension la plus absolue». «Je ne m'explique pas, ou alors par des considérations qui n'ont rien de juridique, ce quantum de peine», a-t-il déclaré.

Au cours des plaidoiries, il avait demandé la requalification des faits en homicide involontaire, aggravé par un délit de fuite. «Quand je heurte un piéton, on doit s'interroger dans quelles conditions j'ai pu le voir ou pas, et si ma volonté était de l'atteindre», a-t-il exposé auprès de l'AFP. «Les textes disent pas de crime sans intention de le commettre. Quand je rentre dans un parc avec une voiture, la seule volonté c'est de faire le con».

Le septuagénaire est décédé sur place

En décembre 2018, la victime, un avocat, promenait son chien dans le parc d'une cité de Strasbourg en début de soirée quand la voiture conduite par le condamné l'avait heurtée à une vitesse proche des 30 km/h, peu après un demi-tour. Le septuagénaire était décédé sur place. Le conducteur avait lui pris la fuite et ensuite cherché à dissimuler les traces de la collision sur le véhicule.

Le condamné, alors tout jeune titulaire du permis de conduire, a reconnu les faits lors de son procès, expliquant avoir voulu faire des glissades dans le parc pour s'amuser avec deux amis, sans réfléchir aux conséquences, selon les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA). «J’ai voulu faire le malin. Je n’avais pas à rentrer dans le parc. Un homme est mort et c’est de ma faute», a-t-il admis, selon le journal.

Au terme de près d'un an et demi d'enquête, les magistrats instructeurs et le parquet avaient écarté la thèse du meurtre ou des violences aggravées, pour retenir celle d'un homicide involontaire aggravé, fait constitutif d'un délit et non d'un crime. Mais après l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction avait retenu la qualification de violences volontaires aggravées, renvoyant le suspect devant la cour d'assises.

(L'essentiel/afp)