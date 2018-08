La canicule s'installe et va durer en Lorraine

La canicule s'est installée jeudi sur un tiers de l'Hexagone et doit durer plusieurs jours, avec 34 départements placés en vigilance orange par Météo-France, et les autorités en alerte pour éviter les accidents. Parmi les départements concernés figurent la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

La hausse du thermomètre devrait se mettre en place à partir du Sud-Ouest et gagner d'ici vendredi presque tout le pays. Seule la bordure nord-ouest de l'Hexagone devrait rester au frais, en dessous de 35 degrés. On devrait atteindre voire dépasser les 40 degrés par endroits dans le sud, avec des nuits très chaudes. Les températures caniculaires devraient persister «au moins jusqu'en début de semaine prochaine», selon Météo-France.

La canicule la plus intense depuis 2006

L'alerte concerne des départements de l'Est et du Sud de l'Hexagone: Ain, Doubs, Haute-Garonne, Gironde, Jura, Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vosges ont rejoint les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Var, le Vaucluse et le Territoire-de-Belfort.

«Il faut remonter à 2006 pour retrouver une canicule plus intense à l'échelle du pays», a expliqué Olivier Proust, prévisionniste chez Météo-France . En 2006, la surmortalité avait atteint 1 011 décès. Si la ministre de la Santé Agnès Buzyn a assuré jeudi que le pays était «bien mieux armé» qu'en 2003, année où la canicule avait entraîné un excès de mortalité estimé à 15 000 personnes, Patrick Pelloux, président de l'association des urgentistes de France, a tiré la sonnette d'alarme.

«Il y a déjà une saturation des services des urgences. Avec la canicule qui va durer, vous allez voir affluer de plus en plus de personnes, les plus vulnérables - les plus touchés sont les SDF - et nous serons dans une sur-saturation», a estimé l'urgentiste, qui avait été l'un des premiers en 2003 à alerter sur les conséquences de la canicule.

