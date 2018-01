La Moselle, département où le mariage a la cote

En 2016 en France (hors Mayotte), 30,5 millions de personnes vivaient en couple sous le même toit, selon une étude de l'Insee publiée mardi. Elles étaient le plus souvent mariées (72%), tandis que 21% vivaient en union libre et 7% étaient pacsées. C'est dans l'Ouest et le Sud-Ouest que la proportion de couples pacsés est la plus élevée, tandis que les mariages sont plus présents dans l'Est du territoire, notamment en Moselle, dans le Haut-Rhin ou la Loire.

Les «disparités» observées d'un département à l'autre «s'expliquent en partie par les caractéristiques sociodémographiques», souligne l'Insee. Par exemple, le Pacs est très présent à Paris (9%), département peuplé de couples en moyenne jeunes et très diplômés. Chez les plus jeunes, on observe une majorité d'unions libres, tandis que la fréquence du mariage augmente avec l'âge. À l'opposé, les agriculteurs sont ceux qui se pacsent le moins et se marient le plus.

Les personnes propriétaires de leur logement et ayant des enfants sont également plus souvent mariées que les autres.

(L'essentiel/AFP)