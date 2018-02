Lundi, les témoignages et les plaidoiries des avocats des parties civiles ont laissé la place au réquisitoire de Sarah Pollet, avocat général. Cette dernière a détaillé points par points les faits qui sont reprochés à Jérémy Pierson, notamment accusé de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Béatrice Berlaimont.

Pour l'avocate générale, il ne fait aucun doute que la mort de Béatrice Berlaimont était préméditée. «Béatrice est morte parce qu'il l'a voulu. Soit il a lui-même étranglé Béatrice, soit il l'a laissé s'étrangler seule avec la corde. Peu importe, ce qui est certain c'est qu'il a commis un homicide volontaire, qu'il a prémédité son geste», a soutenu Sarah Pollet, selon des déclarations rapportées par le journal L'Avenir.

Outre le meurtre de Béatrice Berlaimont, Jérémy Pierson, aujourd'hui âgé de 30 ans, a multiplié les vols et les actes de violence. En juin 2014, il avait violemment agressé une joggeuse dans le parc Laval de Luxembourg-Ville. Le 4 décembre, quelques jours après avoir enlevé Béatrice Berlaimont, il avait agressé et violé une automobiliste près d'Arlon. Le 9 décembre, jour de son arrestation, il avait commis une nouvelle agression, à Saint-Avold, en Moselle. Au total, le jury populaire, composé de huit femmes et de quatre hommes, devra répondre à 44 questions. Mardi matin, c'est la défense de Jérémy Pierson qui plaidera.

(L'essentiel)