ArcelorMittal va arrêter la cokerie de Serémange

Construite dans les années 50, la cokerie de Serémange-Erzange, qui fait partie du site ArcelorMittal de Florange, vit sans doute ses dernières heures. Selon Le Républicain Lorrain, l'installation classée Seveso, qui emploie 170 personnes en CDI et environ 80 intérimaires, devrait être démantelée d'ici un an à un an et demi. Le quotidien, qui cite des sources internes à l'entreprise, précise que seuls 70 salariés se verraient proposer un reclassement alors qu'une partie du personnel bénéficierait de mesures d'âge.

La cokerie de Serémange-Erzange a pour fonction de transformer le charbon en coke, un élément ensuite utilisé pour transformer le minerai de fer en fonte liquide dans un haut-fourneau. Elle alimente actuellement le site de Dunkerque qui dispose de hauts-fourneaux. Classée Seveso (NDLR: industries présentant des risques d'accidents majeurs), l'installation rejette des particules toxiques dans l'air.

La ville de Florange détiendrait d'ailleurs le record de France de pollution au benzopyrène, une particule cancérigène de la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

(L'essentiel/afp)