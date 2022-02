94 sangliers tirés lors d'une battue près de l'A31

Moselle : 94 sangliers ont été chassés lors de la grande battue administrative de dimanche #A31

Parce qu'ils causent de graves dommages aux cultures et aux jardins des particuliers situés à proximité de l'A31 et qu'ils sont source d'insécurité routière, une grande battue aux sangliers a eu lieu dimanche matin, à la demande du préfet de Moselle, Laurent Touvet. Un tronçon d'environ 20 km a été coupé à la circulation, entre 6h et 12h30, de Fey à la Croix de Hauconcourt. Environ 200 chasseurs, 50 rabatteurs et 60 chiens ont participé à cette opération de «régulation du sanglier».

En trois heures de battue, quelque 800 hectares de terrain ont été investigués. 94 sangliers et neuf chevreuils ont été tirés, selon francebleu, soit presque trois fois plus qu'en 2019 (35). Quelques suidés étaient porteurs de la gale, preuve selon les organisateurs de la chasse de leur «surpopulation». «Il y a trop d'animaux. Il faut donc accepter de prélever pour ramener un juste équilibre. Le maître mot, c'est équilibre», a expliqué à nos confrères Gino Sollevanti, lieutenant de louveterie et chasseur sur Woippy.

#FermetureA31 dimanche 27 février matin ???? | En raison de l’organisation d’une opération de régulation du sanglier sur les secteurs de La Maxe/Croix d'Hauconcourt et de Moulins-lès-Metz/Montigny-lès-Metz, l’autoroute #A31 sera fermée pic.twitter.com/rMO2V5oJTq — Préfet de la Moselle (@Prefet57) February 22, 2022

