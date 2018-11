La Moselle allemande adorée par les touristes

Le Land allemand de Rhénanie-Palatinat connaît une année touristique 2018 exceptionnelle, puisque jamais autant de visiteurs et de nuitées n’avaient été enregistrés. Quelque 7,77 millions de visiteurs sont venus entre janvier et septembre, soit 2,2% de plus que sur la même période l’année précédente, selon les chiffres officiels publiés ce week-end.

Parmi les touristes, un peu plus de six millions venaient de l’étranger, dont la plupart des Pays-Bas. Le nombre de nuitées a quant à lui bondi de 1,7%, à 20,12 millions. Les professionnels se réjouissent de cette tendance, notamment les hôtels proposant le petit déjeuner et les campings, qui sont ceux ayant enregistré la plus forte hausse de visiteurs. Les centres de vacances, et les maisons d’hôtes ont quant à eux constaté une légère baisse.

Pourtant, la Rhénanie-Palatinat a perdu des parts de marché au niveau allemand, d’autres Länder ayant enregistré une plus forte hausse du tourisme.

(L'essentiel/dpa)