Un cluster détecté chez des fans de retour de l'Euro

La préfecture des Vosges a annoncé la détection d'un foyer de neuf cas positifs au variant Delta du Covid, des supporters de retour de Hongrie où ils ont assisté à un match du Portugal à l'Euro de football, selon un élu local jeudi. «Un cluster au variant indien a été détecté parmi les habitants du secteur Le Thillot et Fresse-sur-Moselle, avec neuf cas positifs déjà identifiés», a fait savoir la préfecture dans un communiqué mercredi soir. Il s'agit de neuf supporters, membres de la communauté portugaise, partis «fin juin» en minibus en Hongrie pour assister à un match du Portugal à Budapest pour l'Euro de football, selon le maire du Thillot, Michel Mourot.

«À partir de là, ils sont revenus et ça s'est déclaré une semaine après. On a six cas avérés positifs sur la commune du Thillot et trois cas avérés à Fresse-sur-Moselle. Mais c'est la même famille», a déclaré à l'AFP M. Mourot. Le Portugal a affronté la France à la Puskas-Arena de Budapest le 23 juin (2-2). La préfecture n'a toutefois pas confirmé le fait qu'ils avaient vraisemblablement été contaminés à l'occasion de ce voyage en Hongrie.

Sollicitée, l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a confirmé pour sa part que la contamination avait eu lieu dans le cadre d'un déplacement à l'étranger, sans plus de précisions. La Puskas-Arena, stade de la capitale hongroise, est la seule enceinte de la compétition dont la jauge était à 100%. Le port du masque y était facultatif. L'ARS et la préfecture des Vosges ont annoncé la mise en oeuvre d'opérations de dépistage gratuit et de vaccination sans rendez-vous afin d'éviter la diffusion dans le département du variant, plus contagieux.

(L'essentiel/afp)