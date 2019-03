Ils font la course pour une place de parking

Une véritable course s'est déclenchée samedi soir entre deux automobilistes à Neustadt an der Weinstraße (Rhénanie-Palatinat). Les deux conducteurs voulaient ainsi être le plus rapide pour atteindre une place de parking gratuite dans le centre-ville.

Mais lorsque la conductrice de 34 ans a ralenti sa vitesse pour entrer dans le stationnement, son «concurrent» de 24 ans a appuyé sur l'accélérateur et l'a dépassée pour se garer en marche arrière, selon la police.

La femme a finalement été la plus rapide. Une féroce dispute a alors éclaté entre les deux personnes, ce qui amené la police à intervenir.

(L'essentiel/dpa)