La vidéo-​​choc de la gendarmerie pour Nouvel An

All We Want For 2020 Is... pic.twitter.com/RZT9Biuqb9 — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) December 29, 2019

Chacun le sait, le réveillon du Nouvel An est un moment de l'année où le risque d'accidents de la route est particulièrement élevé, notamment à cause de l'alcool consommé par certains automobilistes. Pour sensibiliser les conducteurs aux méfaits des boissons alcoolisées au volant, la gendarmerie des Vosges n'y est pas allée avec le dos de la cuillère.

L'institution a tweeté sur son compte une vidéo-choc, compilant une série d'accidents très spectaculaires. La gendarmerie y a toutefois mis les formes en ajoutant un fond sonore festif («All I want for Christmas is you» de Maria Carey) et un message sans équivoque: «La seule chose que nous voulons pour 2020, c'est vous en vie».

Un travail de sensibilisation loin d'être inutile. Selon plusieurs études récentes, près de 90% des Français ont indiqué qu'ils allaient consommer de l'alcool pour le réveillon mais moins de la moitié d'entre eux se sont organisés pour se faire reconduire chez eux à l'issue de la soirée...

(pp/L'essentiel)