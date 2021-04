Un coach de basket aurait violé des jeunes filles

Un entraîneur d'une équipe de basket-ball, dans le Bas-Rhin, a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi pour viols et agressions sexuelles sur deux joueuses mineures de plus de 15 ans, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Strasbourg et le trentenaire a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction, a-t-on indiqué de même source.

Le suspect entraînait une équipe féminine d'une commune à l'ouest de Strasbourg, évoluant en ligue régionale. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), le club a «immédiatement par principe de précaution mis à pied cet entraîneur» et prévoit de mettre en place une cellule psychologique. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres victimes.

(L'essentiel/afp)