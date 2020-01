Un accident sur l'A31 a créé un bouchon de 15 km

A31 tëscht Échangeur Volmerange-Hettange an Aire de Thionville Porte de France Accident, Stau #ACL_A31 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) January 10, 2020

La sortie de bureau a été plus compliquée que prévu sur l'A3 et l'A31, ce vendredi. Un accident entre deux véhicules sur l'A31, entre Luxembourg et Thionville, a eu lieu au niveau de l'aire Porte de France, après la frontière luxembourgeoise, aux alentours de 15h30. Un bouchon d'une quinzaine de kilomètres s'est formé.

La route a finalement été dégagée vers 16h20. La circulation est progressivement revenue à la normale.

A3 Autoroute de Thionville, Rond-point Gluck - Frontière France entre aire de service Aire de Berchem et Croix de Bettembourg

dans les deux sens route de nouveau libre #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) January 10, 2020

Prudence :



A31 : ⚠️Accident⚠️ au niveau de l'aire porte de France 2 véhicules impliqués direction Metz



Bouchon à partir de la frontière ⚠️ — ITLFLORFRON (@itlflorfron) January 10, 2020

(L'essentiel)