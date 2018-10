Une exposition de pommes imite un Apple store

Des pommes alignées sur une grande table en bois clair, les fiches techniques sous transparent et la photo d'une pomme croquée: une exposition aux Jardins fruitiers de Laquenexy, en Moselle, reproduit l'agencement des Apple stores pour conquérir le jeune public. Pour la 56e édition de la Fête des jardins et des saveurs, organisée de vendredi à dimanche, 150 variétés de pommes sont présentées au public.

«En faisant un clin d’œil aux codes visuels de la célèbre firme californienne, nous avons voulu sensibiliser un public plus jeune et sans doute plus habitué aux smartphones, tablettes et autres montres connectées qu'à la diversité du monde végétal», a indiqué Patrick Weiten, président du conseil départemental de Moselle. Les 150 variétés de pommes sont alignées sur des tubes en plastique sur une grande table ou sur des étagères en bois clair. Parmi les fruits à pépins aux camaïeux de rouge, jaune et vert, figure la... «McIntosh».

Au mur, une grosse pomme rouge en partie croquée rappelle le logo de la multinationale américaine. «Nous espérons qu'avec une telle opération, nous pourrons attirer le regard du public et le sensibiliser à la fragilité du patrimoine végétal, a ajouté M. Weiten. Aujourd'hui, on ne trouve guère plus que cinq à six variétés de pommes sur les étals». Les Jardins fruitiers organisent chaque année la fête des jardins et des saveurs pour célébrer la récolte des pommes et mettre en valeur les savoir-faire ancestraux, dont la technique des pommes marquées, précise le département.

(L'essentiel/afp)