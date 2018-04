Compteurs trafiqués: l'ex-​​garagiste condamné

Il n'a pas réussi à passer entre les mailles de la justice. L'ex-garagiste de Thionville, poursuivi pour avoir abaissé le kilométrage de nombreux véhicules d'occasion qu'il revendait ensuite, a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville, rapporte le Républicain Lorrain.

L'escroc, âgé d'une trentaine d'années, a écopé d'un an de prison avec sursis. Il devra en outre verser 19 000 euros de dommages et intérêts à une dizaine de clients spoliés.

Son manège a duré un an et demi, entre août 2011 et février 2013. L'individu achetait des véhicules d'occasion, qu'il envoyait à un garage allemand, lequel se chargeait d'abaisser le kilométrage, parfois de 30 000 km. Les véhicules étaient ensuite vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle. À noter que toutes les plaintes n'ont pas pu être prises en compte, faute de preuves.

(pp/L'essentiel)