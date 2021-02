Un distributeur de puzzles mosellan s'est enrichi

«Depuis mars, c’est Noël!»: confinements et couvre-feux ont fait le bonheur de Planet'Puzzles, un site de vente en ligne de puzzles qui parie désormais sur la relocalisation de la production en France pour poursuivre sur sa lancée. «Quand Emmanuel Macron a pris la parole pour fermer les écoles, notre chiffre d'affaires a explosé», se souvient Éric Lathière-Lavergne, le patron de Planet'Puzzles, à Behren-lès-Forbach (Moselle).

«On a été obligé de fermer le site car il y avait eu trop de demandes. Sept jours plus tard on a rouvert et un quart d'heure après on a dû refermer. Un truc de dingue!», ajoute-t-il. Boosté par les effets de l'épidémie de Covid-19, le chiffre d’affaires de l'entreprise qui réalise 35% de ses ventes en France et 32% en Allemagne, a bondi de 7 millions d'euros en 2019, à près de 10,8 millions en 2020. Un peu plus d'un million de boîtes ont été vendues, dont une majorité de puzzles de 1 000 pièces, le cœur du marché.

Pour 2021, M. Lathière-Lavergne escompte un «C.A. de 10 à 12 millions d'euros» même s'il est «possible que ça se calme». Son objectif: installer son entreprise comme le numéro deux du secteur en Europe derrière l'allemand Ravensburger, lequel détient, selon lui, «70% du marché». Dans cette lutte avec Ravensburger, Planet'Puzzles est déjà venu titiller le géant allemand. En 2017, l'entreprise mosellane lui avait chipé «le record du plus grand puzzle du monde avec un exemplaire de 48 000 pièces».

Une vingtaine de recrutements prévus en 2022

L'an passé, elle a amélioré son record avec «un 54 000 pièces» (8,64 m x 2,04 m). Livré dans une valise, ce puzzle géant représente une galerie imaginaire d'œuvres d'art célèbres. Prix: 499 euros. À ce jour, la fabrication de puzzles en France est en voie d'extinction. Il reste bien encore des productions ici et là comme ces puzzles artisanaux en bois fabriqués en Bourgogne. Mais pour ses marques propres, Planet'Puzzles délocalise en Turquie, Pologne ou Slovaquie.

L'idée de M. Lathière-Lavergne est de relocaliser la production en France. Aussi a-t-il acquis des machines «européennes» pour 2,5 millions d'euros, dont 650 000 euros proviennent du plan de relance gouvernemental. Sept recrutements sont prévus à l'été au moment du démarrage de la production. Une dizaine d'autres embauches sont envisagées d'ici à la fin de l'année dans cette entreprise d'actuellement «26, 27 salariés», selon M. Lathière-Lavergne, lequel estime qu'il devrait recruter «une vingtaine de personnes, voire plus en 2022».

«7 000 commandes en une journée»

«Le puzzle est un produit relativement simple. Il faut imprimer un poster, le coller sur du carton, le découper avec une presse spécifique, assembler la boîte et l'enrober avec un film plastique», détaille-t-il, précisant vouloir atteindre une capacité de production de 2,5 millions de boîtes par an. Les machines seront installées dans un local juste en face de l'entrepôt anonyme occupé par Planet’Puzzles non loin de la frontière franco-allemande, où depuis un an maintenant l'activité ne faiblit pas.

Avec les fêtes de Noël, l'entreprise a enregistré un pic de «7 000 commandes en une journée», se réjouit le patron. Les choix des consommateurs, «95% d'adultes», se partagent entre les œuvres d'art (Dali, Klimt, Van Gogh, Bruegel...), les séries fantastiques, les monuments et les paysages.

«Les achats dépendent des classes sociales», s'amuse M. Lathière-Lavergne, prenant l'exemple de Klimt qui fera plutôt le bonheur «d'un CSP+», les catégories socio-professionnelles supérieures. La passion des puzzles n'a d'ailleurs pas de limite. Le puzzle peut se transformer en casse-tête. Les unicolores blancs, noirs... de 1 000 ou 2 000 pièces ont été les grands succès du confinement. Ils sont en rupture de stock.

(L'essentiel/afp)