«Salarié au Luxembourg mais Français avant tout»

La mobilisation des gilets jaunes a concerné les frontières du Luxembourg ce samedi. À Longwy, de nombreux axes permettant d'accéder aux centres commerciaux et vers la Belgique et le Grand-Duché étaient paralysés par des manifestants, mais également par la police. «Je suis salarié au Luxembourg, je prends mon essence au Luxembourg, mais je suis Français avant tout. Je me mobilise en pensant à mes enfants, trop c'est trop», confiait un «gilet jaune» à L'essentiel, laissant entendre que ce n'était que le début du mouvement.

Une opération escargot a également été menée samedi matin sur l'A31 entre Thionville et Luxembourg. «En fin d’après-midi, il est constaté que la plupart des actions sont terminées», indiquait vers 18h30 la Préfecture de Moselle, ajoutant que «les infrastructures autoroutières de l’A4 ont été fortement dégradées à Sainte-Marie-aux-Chênes (...) des dégâts causés en début de soirée par des casseurs». À Sainte-Marie-aux-Chênes justement, «un gendarme a été blessé par un projectile (...) et des cocktails Molotov ont été utilisés contre les forces de l’ordre».

D'autres faits plus graves ont eu lieu ailleurs dans le Grand Est, dans le cadre de ce grand mouvement de protestation qui a réuni 283 000 personnes en France.

Deux frères blessés

Un motard de la police, positionné à un carrefour dans le cadre de la sécurisation de la mobilisation des «gilets jaunes» à Strasbourg, a été hospitalisé après avoir été percuté par un véhicule vers 15h20, a-t-on appris auprès de la préfecture. Il souffre de plusieurs fractures.

«On m'indique aussi à Sélestat (Bas-Rhin) un accident avec des conséquences graves mais la victime n'est pas décédée», a ajouté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec tous les préfets. La préfecture du Bas-Rhin a toutefois précisé que l'incident n'était «pas grave» et qualifié la blessure de «légère»: «une femme âgée de 45 ans a la cheville blessée et a été transportée à l'hôpital. C'est une voiture qui a roulé sur son pied».

À Charleville-Mézières, vers 16h, un automobiliste a percuté deux manifestants en forçant un barrage, a indiqué à l'AFP la préfecture des Ardennes. Deux «gilets jaunes», deux frères, ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours. L'automobiliste n'a pas encore été interpellé, a ajouté la préfecture. Enfin sur l'A31, au niveau du rond-point de Frouard, un «gilet jaune» a été blessé par un conducteur qui a forcé un barrage, raconte L'Est Républicain.

(nc/L'essentiel/afp)