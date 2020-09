Les enfants partis à Kaboul de retour en Moselle

Nous vous expliquions, en août, que deux enfants de 6 et 10 ans avaient disparu, avec leur mère et le nouveau mari de celle-ci. La famille résident à Rémilly avait tout plaqué, pris un taxi pour l'aéroport de Francfort puis avait filé vers l'Afghanistan, d'où est originaire le compagnon de la maman. Le papa des enfants, séparé de la mère depuis 2016, avait donné l'alerte et une enquête pour «disparition inquiétante» avait été ouverte.

Un peu plus d'un mois après la disparition survenue le 4 août, les nouvelles sont bonnes, affirme le Républicain lorrain. Les enfants et leur mère sont rentrés en France vendredi matin et sont arrivés en Moselle vers 9h30. Là, les gendarme et une assistante sociale ont récupéré les enfants, en bonne santé, pour les confier à la garde de leur père.

«Extrêmement compliqué»

La mère s'est elle expliquée auprès du quotidien régional sur les raisons de sa fuite. Elle se dit «étonnée» par l'ampleur des réactions à son départ. Elle confirme être partie pour la capitale afghane Kaboul. Elle a voulu partir en raison de la situation «extrêmement compliquée» avec le père. Selon elle, il n'était le père que du premier enfant, son compagnon actuel étant celui du second. Mais les démarches pour prouver sa paternité ont été interrompues par une erreur de procédure. «Depuis, c'est tendu, très lourd à vivre. Mon idée c'était de faire réagir mon ex. les choses se sont ensuite accumulées», confie-t-elle au Républicain lorrain.

Elle assure qu'elle avait pris des billets pour rentrer en fin d'année et avoir voulu que son deuxième fils «découvre ses origines et sa grand-mère maternelle». Vite retrouvée par la diplomatie française à Kaboul, elle dit avoir été en contact avec l'ambassade qui a pu constater que «les enfants étaient en sécurité». Mais les autorités ont vite fait rentrer la mère et ses deux fils en France, où un juge d'instruction avait été saisi. La mère doit être entendue en audience mardi matin. Après un mois avec ses garçons, elle estime que «c'est violent d'être séparée d'eux de la sorte». Le père, lui, doit être plutôt rassuré.

(L'essentiel)