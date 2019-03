Il arrive au pôle formation avec une arme

Le pôle de formation de l'industrie de Yutz a dû être évacué lundi, rapporte le Républicain Lorrain. Un homme armé et menaçant avait été signalé aux autorités. De nombreux policiers se sont déployés autour du site de Yutz, dans la zone Cormontaigne.

Armé d'un couteau, le suspect tenait des propos menaçants et incohérents. Une fois les salles de classe évacuées, les forces de l'ordre ont sécurisé les lieux et les ont fouillés, mais sans trouver l'individu. Il a été arrêté un peu plus loin. Il s'agit d'un jeune d'une trentaine d'années. Il a été placé en garde à vue.

(L'essentiel)