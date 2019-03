Une stèle commémorative a été vandalisée

La Synagogue du quai Kleber à Strasbourg avait été inaugurée il y a tout juste 120 ans. Elle a été pillée puis... Publié par Alain Fontanel sur Samedi 2 mars 2019

La stèle rappelant l'emplacement de l'ancienne synagogue de Strasbourg, dynamitée par les nazis en 1941, a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la mairie qui évoque «un nouvel acte antisémite». La stèle, renversée de son socle, «a été vandalisée (dans la nuit de vendredi à samedi). C'est bien évidemment un nouvel acte antisémite dans notre ville», a écrit sur sa page Facebook Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg. «Nous faisons tout notre possible avec les forces de police pour que les responsables soient arrêtés», a-t-il ajouté.

«Ce matin vers 9h, un passant a signalé à la direction de la sécurité publique du Bas-Rhin des dégradations sur la stèle commémorative déplacée de quelques centimètres de son socle», a précisé la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Évoquant «la profanation de la stèle» sur sa page Facebook, le maire (PS) de Strasbourg, Roland Ries a lancé «une nouvelle fois : ça suffit!» après s'être «immédiatement rendu sur place pour constater les dégâts».

Enquête ouverte

«Ce site en lui même est une réponse aux auteurs de ces actes odieux car il symbolise à la fois les exactions et les horreurs du régime nazi et la force de résistance du peuple de France car il est aussi dédié à l’allée des Justes», a-t-il poursuivi. Roland Ries a «condamné cet acte inacceptable qui vise toute la communauté nationale car les Justes sont l’honneur de la France».

Président de la région Grand Est, Jean Rottner a fait part dans un communiqué «de son indignation et de son émotion devant ce nouvel acte antisémite et réaffirmé son soutien à toute la communauté juive». «Ça ne fait aucun doute que c'est un acte intentionnel. On a voulu effacer le souvenir de la synagogue du quai Kléber en la détruisant deux fois», s'est indigné Thierry Roos, le porte-parole du Consistoire israélite du Bas-Rhin, cité sur le site des Dernières nouvelles d'Alsace.

«Le groupe d'enquête criminalistique s’est rendu sur place pour constater les dégradations et ouvrir une enquête», a précisé la préfecture du Bas-Rhin. «L'antisémitisme porte atteinte aux valeurs de la République que tous les Français ont en partage. Aucune manifestation d'intolérance ne doit mettre en péril le vivre ensemble», a-t-elle souligné.

Le Bas-Rhin avait déjà été frappé par l'antisémitisme le 19 février, lorsque 96 tombes sur les 245 que compte le cimetière juif de Quatzenheim, au nord-ouest de Strasbourg, avaient été retrouvées recouvertes de croix gammées.

(L'essentiel/afp)