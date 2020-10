Un hôtel hospitalier va être construit près de Bel-​​Air

Initié par le CHR Metz-Thionville et le groupe Seclem GGL Santé, le projet consiste à bâtir dès l'an prochain un hôtel hospitalier, à proximité directe de l'hôpital Bel-Air, à Thionville. Le futur établissement proposera 25 logements pour les patients, avant ou après leur hospitalisation, et 50 pour les médecins en formation et les étudiants.

L'hôtel hospitalier sera construit place Sainte-Anne et s'inscrira dans le cadre de la rénovation du quartier Bel-Air-Côte-des-Roses. Le projet comportera une surface de 3 000 m² et intégrera au rez-de-chaussée des commerces, un restaurant et une crèche. Quant aux chambres réservées aux patients, elles pourront accueillir de deux à quatre personnes, sur une surface habitable comprise entre 20 et 40 m².

Ce nouvel établissement aura pour vocation d'éviter l'hospitalisation systématique, dans le cas de certaines pathologies pouvant être traitées en ambulatoire ou d'accouchements, par exemple. La durée de séjour devrait ainsi être assez courte, de une à trois nuitées en moyenne. Les patients n'auront a priori pas à débourser le moindre centime pour bénéficier de ces chambres, qui seront affectées sur prescription médicale.

À noter qu'un autre hôtel hospitalier - d'une capacité de 80 logements - verra le jour en 2021 à proximité de l'hôpital de Mercy, à Metz.

(pp/L'essentiel)